Le niveau d'alerte au vent passe à l'orange pour l'ouest de la Belgique

L'institut royal météorologique (IRM) a revu mercredi soir le niveau d'alerte à la hausse concernant le vent dans les provinces de Hainaut et d'Anvers, ainsi que de Flandre occidentale et orientale pour l'après-midi de jeudi. Le code couleur est passé de jaune à orange.

Si une alerte jaune est bien en vigueur sur l'ensemble de la Belgique entre jeudi 15h00 et vendredi 02h00. Le niveau orange sera d'application dans les provinces susmentionnées entre 19h00 et minuit.

Le vent soufflera assez fort voire fort (5 à 6 Beaufort) et sera même très fort ou tempétueux (7-8 Beaufort) sur le littoral, indique l'IRM, qui s'attend à une tempête en mer du Nord (9-10 Beaufort). Les rafales de vent pourraient atteindre entre 90 et 110 km/h, voire plus localement. Des dégâts ne sont pas à exclure.