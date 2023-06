Le nuage de fumée provenant du Canada arrive chez nous: doit-on s'inquiéter pour notre santé?

Le nuage de fumée provenant des incendies au Canada est arrivé sur l'Europe. Il se trouvait au-dessus de la Norvège hier et devait poursuivre son chemin vers l'Allemagne et la Belgique. Concrètement, que risque-t-on ? En effet, c'est le jet-stream qui pousse ces nuages vers l'est. Ils contiennent essentiellement du monoxyde de carbone et sont situés dans la troposphère, à au moins 1 km 1/2 de la surface de la terre. Ils ne sont logiquement pas soumis aux éléments météorologiques et seulement, ne petite partie de la pollution pourrait tomber sur les sols, mais elle devrait tout au plus s'ajouter à la pollution locale émise par la circulation ou les industries.

Pas de menaces pour notre santé ?