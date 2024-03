Le numéro 1722 activé en raison des risques de tempête et de pluie

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis plus tôt dans la journée une alerte jaune pour les précipitations abondantes attendues dès dimanche soir et jusqu'à la nuit de lundi à mardi dans les provinces de Liège et du Limbourg.

Le SPF a dès lors activé le numéro spécial 1722, afin d'éviter que les lignes d'urgence soient encombrées par des appels pour des interventions qui peuvent attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c'est le 112 qu'il faut joindre.