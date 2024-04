Le numéro 1722 activé en raison des risques de tempête ou d'inondation

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis plus tôt dans la journée une alerte jaune pour les orages attendus dans la nuit de lundi à mardi dans les provinces de Hainaut, Namur, Brabant wallon, Brabant flamand et à Bruxelles. Une zone pluvio-orageuse atteindra notre pays depuis la France et se dirigera vers les Pays-Bas. Elle s'accompagnera de précipitations parfois intenses, notamment sur une large partie centrale du pays où les cumuls de pluie pourront parfois atteindre 20 à 30 mm en peu de temps.

Le SPF Intérieur a dès lors activé le numéro spécial 1722, afin d'éviter que les lignes d'urgence soient encombrées par des appels pour des interventions qui peuvent attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c'est le 112 qu'il faut joindre.