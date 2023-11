Le salon du vin de Floreffe annulé en raison des intempéries

Le salon devait avoir lieu sous un chapiteau de vendredi à dimanche. Jeudi, lors de son installation, deux tonnelles s'y étaient déjà envolées. La bourgmestre de Jemeppe-sur-Sambre, Stéphanie Thoron, avait alors interdit l'accès au site jusqu'à nouvel ordre. Finalement, il a été décidé vendredi matin d'annuler l'événement, à l'issue d'une réunion entre les organisateurs, la commune, les pompiers et la police.

"Nous sommes plus que désolés que le travail et l'investissement des vignerons, des exposants et de notre équipe soient ainsi anéantis, mais il est impossible de mettre en péril des vies humaines', a regretté l'organisation sur sa page Facebook.