De bonnes nouvelles pour le weekend de l'Ascension: voici ce que nous réserve le ciel pour les prochains jours

La journée débutera par un temps gris avec des nuages bas et du brouillard en beaucoup d'endroits. Au fil des heures, la grisaille se dissipera et la nébulosité deviendra alors variable sur l'ensemble des régions. Durant l'après-midi, le temps deviendra assez ensoleillé depuis la Côte. Les maxima seront proches de 15 ou 16 degrés à la mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et compris entre 17 et 19 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible de nord à nord-est.

Vendredi, le temps sera calme et doux avec un soleil parfois voilé par des bancs de nuages élevés. Sous l'action du réchauffement diurne, des cumulus se formeront en cours de journée et la nébulosité deviendra un peu plus variable. Les maxima varieront entre 17 ou 18 degrés en bord de mer et en haute Ardenne, et 20 ou 21 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible d'est à nord-est. Le long du littoral, il deviendra modéré de nord-nord-est l'après-midi.

Samedi, le temps sera doux et ensoleillé avec un vent généralement modéré d'est. Quelques cumulus inoffensifs pourront encore se former en cours de journée. Les maxima varieront entre 20 et 23 degrés.

Dimanche sera également une belle journée ensoleillée et assez chaude. En fin de journée, des averses orageuses se développeront sur la France et se rapprocheront de notre frontière. Les maxima varieront entre 21 et 25 degrés avec un vent généralement modéré d'est à sud-est.