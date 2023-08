Le soleil prendra ses quartiers durant plusieurs jours

Dimanche après-midi, le temps restera généralement sec et ensoleillé, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur des terres. Les maxima se situeront autour de 22 ou 23 degrés à la côte, autour de 25 ou 26 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et entre 26 et 28 degrés ailleurs.