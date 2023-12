Le tapis blanc, c'est bientôt fini: voici quand la neige va nous quitter

Une perturbation arrivera ce lundi vers 6h depuis la frontière française. "C'est principalement le Hainaut et la Flandre occidentale qui seront touchées par cette perturbation neigeuse. C'est très tôt le matin, donc les températures seront assez basses. De la neige d'abord, et puis au fil des heures, cette perturbation va prendre la direction du nord, elle sera présente sur le coup de 10h pour Bruxelles, mais là on parlé de neige fondante étant donné que les températures deviennent plus douces", a précisé Emilie Dupuis. Dans le courant de lundi après-midi, l'ensemble du territoire sera touchée par de la pluie, sauf sur les hauteurs où la neige pourrait encore tomber.

Dans la nuit de lundi à mardi, les températures vont devenir de plus en plus douces et nous n'aurons que de la pluie. Nous pourrons alors dire au revoir aux paysages blancs. "C'est fini, la neige on n'en parle plus. Et puis, la semaine, on aura des températures positives tout au long de la semaine, et même un week-end extrêmement doux. On aura jusqu'à 11 degrés", a conclu Emilie Dupuis.