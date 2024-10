"Une des seules villes du monde": comme il fait trop chaud la journée, Dubaï développe ses plages… de nuit

Une foule de baigneurs, des châteaux de sable, des canoës-kayaks au large... Difficile de croire qu'il est 23 heures passées sur cette plage publique de Dubaï, aux Émirats arabes unis, où l'été dure près de six mois.

Située dans l'une des régions les plus chaudes au monde, cette ville cosmopolite de 3,6 millions d'habitants a aménagé l'année dernière plus de 800 mètres de "plages de nuit" , dotées de maîtres-nageurs 24h sur 24h, de filets anti-requins, et de projecteurs géants.

Passé minuit, le thermomètre tombe à 30 degrés après avoir tutoyé les 40 dans la journée. "Les températures baissent un peu le soir", c'est "génial", dit Mohammed, un expatrié pakistanais de 32 ans, venu profiter de la mer avec ses deux enfants sans devoir endurer le soleil brûlant entre mai et octobre dans l'émirat du Golfe.

"Lorsqu'on marche ou on nage, on voit nos pieds, nos mains, tout", se réjouit le père de famille.

Selon le responsable du projet à la municipalité, Hamad Shaker, tout a été fait pour rassurer les nageurs: les filets tiennent à l'écart les animaux marins, les maîtres-nageurs disposent de binoculaires à vision nocturne, et un système de caméras doté d'intelligence artificielle, permettant de lancer l'alerte en cas de noyade, est même en train d'être testé. "Je pense que nous sommes l'une des seules villes au monde à avoir autant d'infrastructures sur des plages publiques la nuit, et certainement les seuls au Moyen-Orient et en Afrique du Nord", se félicite-t-il.

Ces plages, dit-il, ont accueilli "plus d'un million de personnes" depuis l'année dernière.

Réchauffement climatique

Il y a cinquante ans, Dubaï était largement désertée au plus fort de l'été, sous des températures dépassant les 40 degrés.

Mais avec sa plus haute tour du monde, ses immenses centres commerciaux et parcs d'attractions en intérieur, elle s'est imposée comme "une destination urbaine tout au long de l'année", accueillant plus de 17 millions de visiteurs l'année dernière, souligne Manuela Gutberlet, chercheuse à l'académie du tourisme de l'Université de Breda, aux Pays-Bas.