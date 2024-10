"Je n'ai pas honte": quel est ce moyen de transport que promeut la bourgmestre de Rouvroy?

48h des bourgmestres : l'élu de votre commune s'en est-il bien sorti ? Revoyez sa prestation

L'une de ses missions au sein de sa commune a été d'instaurer une prime de 150€ pour l'achat d'un vélo électrique. "J'ai eu l'idée de proposer ça au collège communal parce que je me suis dit que de plus en plus de gens ont acheté un vélo électrique. Et chez nous, avec les cuestas, il faut quand même être assez costaux sans assistance électrique. Ça risque un peu de dégoûter", explique-t-elle.

"Moi, je n'ai pas honte de dire que je roule en vélo électrique parce que sans ça, je n'irais pas aussi loin et je n'aurais pas l'envie d'en faire autant", affirme-t-elle.