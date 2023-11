Les averses feront leur retour en cours de journée jeudi

Le temps sera d'abord sec jeudi. Des pluies abondantes feront leur retour en cours de journée et la nuit suivante, annonce l'IRM en début de journée, tablant sur des maxima entre 5 et 8 degrés.

La journée débutera sous un temps généralement sec, mais avec toutefois une nébulosité le plus souvent abondante. Sur l'est, de courtes éclaircies seront néanmoins encore possibles. En fin de matinée, une zone de pluie active atteindra le territoire depuis la France. L'après-midi, il pleuvra sur la plupart des régions. L'IRM attend toutefois les cumuls les plus importants sur la moitié sud du pays. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 8 degrés dans le centre. Le vent faible de secteur sud deviendra faible à modéré et s'orientera à l'est puis au nord-est.