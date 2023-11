Les averses feront place à des éclaircies dimanche

Le temps restera d'abord très nuageux à couvert avec des averses par endroits assez régulières en matinée.

L'après-midi, de plus larges éclaircies gagneront nos régions depuis l'ouest du pays tandis que le risque d'averses diminuera temporairement. Les maxima s'échelonneront entre 7 degrés en Hautes-Fagnes, 11 à 12 degrés en plaine et jusqu'à 13 degrés à la mer. Le vent s'orientera à l'ouest-sud-ouest et forcira à nouveau pour devenir modéré à assez fort et parfois fort à la mer. Les rafales pourront atteindre 60 à 70 km/ h.