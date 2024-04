Les catastrophes naturelles ont tué plus de 86.000 personnes dans le monde en 2023

Un total de 399 catastrophes naturelles ont coûté la vie à 86.473 personnes dans le monde en 2023, selon un rapport du Centre de recherche sur l'épidémiologie des désastres (Cred) de l'UCLouvain, publié vendredi. Les séismes qui ont secoué la Turquie et la Syrie en février 2023 ont constitué l'événement naturel le plus mortel de l'an dernier.

Les 399 désastres naturels répertoriés ont également touché 93,1 millions de personnes l'année passée et causé 202,7 milliards de dollars (187 milliards d'euros) de dégâts, selon le Cred.

Avec 56.683 morts et 42,9 milliards de dollars de dommages, les séismes de février en Turquie et en Syrie ont constitué l'événement le plus mortel et le plus dévastateur.