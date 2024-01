Les chutes de neige permettent d'ouvrir neuf centres de sport d'hiver dans l'Est du pays

La pratique du ski de fond est ainsi rendue possible au ski club de Weywertz (pistes tracées de 2, 4, 6, 8 et 13 km), à la Baraque Michel (pistes non tracées de 5, 6, 7 km ainsi que les jonctions de 25km et 12-17km), au Mont Spinette (pistes tracées de 4 et 11 km), au Signal de Botrange (pistes non tracées de 5, 6, 7 km et des jonctions de 13-15 km et 20 km), à Herzebösch (pistes tracées de 2, 5 et 9 km), à Losheimergraben (pistes tracées de 5, 8 et 12 km) et au Skihütte Mertes à Rocherath (pistes tracées de 3, 6 et 13 Km).

Pour les amateurs de sensations plus fortes, les pistes de ski alpin rouge (non tracée), bleue et verte (impraticables) sont ouvertes à Ovifat.