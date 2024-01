Les pistes de ski alpin d'Ovifat sont accessibles

Il est possible de s'adonner au ski alpin dans l'Est du pays en raison des chutes de neige qui s'abattent mercredi sur la Belgique. Les pistes de ski alpin bleue et verte d'Ovifat, sur le territoire de la commune de Waimes, sont accessibles aux amateurs de glisse, indiquent les gestionnaires du site sur leur page Facebook. La piste de luge permet aussi de profiter des joies de la glisse.