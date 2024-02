Les pluies abondantes sont de retour: 2 provinces en avertissement jaune à partir de mercredi

L'Institut royal météorologique (IRM) émet un avertissement jaune valable à partir de mercredi 13h00 jusqu'à jeudi 23h00 sur les provinces de Namur et de Luxembourg en raison des précipitations abondantes qui sont attendues.

Entre 20 et 40 mm de précipitations sont prévues au sud du sillon Sambre et Meuse, voire (très) localement plus. Sur l'ensemble de l'évènement (de mercredi midi à jeudi en soirée), les cumuls pourraient se situer entre 15 et 25 mm en plaine, et entre 25 et 40 mm au sud du sillon Sambre et Meuse, voire entre 40 et 60 mm sur le versant sud de l'Ardenne (région du bassin de la Semois).