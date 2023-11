Les pluies incessantes, cauchemar des ouvriers sur les chantiers: "On a pris quasiment quinze jours de retard"

Des chantiers entiers recouverts de boue : voilà le résultat après plusieurs semaines de précipitations. Afin d'éviter le problème, certaines mesures de précaution sont mises en place sur les chantiers : "On va éviter de circuler avec des engins de chantier sur un sol qui est gorgé d'eau. On va le protéger, par exemple avec un empierrement ou le chauler avec des machines pour traiter le sol, avant de circuler ou avant de mettre l'empierrement", nous explique David Ksenicz, chef de projet sur un chantier de Corroy-le-Grand (Chaumont-Gistoux).

Si ce chantier s'en sort bien, pour d'autres, la situation est plus compliquée. Tout dépend des tâches à effectuer. "Hier, on n'a pas travaillé", illustre Stéphane Dupont, chef de chantier aux Isnes à Gembloux "Il y avait tellement de pluie que pour poser les bétons au niveau des éléments linéaires, c'était vraiment impossible", justifie-t-il. Résultat : "On ne cesse de reporter la fin du chantier. On espérait une fin de chantier ici pour fin novembre, mais sur trois semaines, on a pris quasiment quinze jours de retard. On espère pouvoir avoir encore une petite fenêtre de beau temps pour poser la dernière couche de tarmac".

C'est la période qui est mise à profit pour permettre d'achever toute une série de chantiers

Le mois de novembre a été particulièrement pluvieux cette année. Il s'agit pourtant d'une période cruciale pour le secteur. "C'est vrai que le mois de novembre, c'est la période qui est mise à profit pour permettre d'achever toute une série de chantiers qui nécessitent parfois des opérations avec du temps sec avant l'arrivée de l'hiver pour libérer les voies", explique Héloïse Winandy, porte-parole de la SOFICO.