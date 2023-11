Les pompiers de Flandre orientale de nouveau mobilisés en raison des inondations

Depuis mardi après-midi, la zone de secours du Centre a reçu une vingtaine d'appels provenant de toute la zone, notamment de Deinze, Zulte, Oosterzele, Zomergem, Merelbeke, Wetteren et Gand. Les pompiers de la province doivent surtout intervenir pour des rues inondées et des habitations menacées. Des interventions sont également en cours à Aalter, Wetteren, Audenarde, Lede et Grammont.

Selon waterinfo.be, des précipitations supplémentaires sont prévues mardi soir et le niveau de l'eau continuera de monter. "Sur la Dendre à Overboelare, le débit est actuellement d'environ 20 m3/s. En raison des précipitations attendues, le débit pourrait y atteindre environ 40 m3/s ce soir et cette nuit, ce qui pourrait entraîner le dépassement des seuils d'alerte et de pré-alerte en aval de la Dendre (Idegem, Pollare, Denderleeuw). Le remplissage du Denderbellebroek est également attendue ce soir", indique le site.