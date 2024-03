Les prévisions météo du premier week-end de printemps: des giboulées annoncées

Le ciel se couvrira graduellement en Basse et Moyenne Belgique avec de la pluie qui progressera lentement vers le sud-est depuis le littoral et l'embouchure de l'Escaut. Le sud du sillon Sambre et Meuse conservera un temps sec jusqu'en soirée avec parfois de larges éclaircies. Les maxima varieront entre 11 degrés en bord de mer et 15 degrés en Gaume. Le vent sera modéré d'ouest-sud-ouest.

Demain samedi, la nébulosité sera variable avec des éclaircies et des développements nuageux convectifs responsables d'averses parfois sous forme de giboulées. Quelques coups de tonnerre ne sont pas exclus. Il fera nettement plus frais avec des maxima de 4 ou 5 degrés en haute Ardenne à 9 ou 10 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort, en bord de mer parfois fort, de secteur ouest avec des rafales de 60 km/h.

Dimanche, le temps restera variable avec des éclaircies et des averses voire des giboulées, surtout sur l'est du pays. Les maxima resteront frais et compris entre 4 ou 5 degrés en Ardenne et 9 ou 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort dans les terres, et fort à la mer, d'ouest à nord-ouest avec des rafales autour de 60 km/h.

Lundi, le temps restera globalement sec avec des périodes ensoleillées mais aussi d'autres plus nuageuses. En matinée, des nuages bas seront possibles, surtout sur l'extrême sud du pays. Les maxima atteindront 7 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés sur le centre du pays, sous un vent faible à modéré de sud à sud-est.