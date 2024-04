Les régions de Honnelles-Quiévrain et de Binche les plus touchées par les pluies de jeudi

Les fortes précipitations qui sont tombées jeudi dans la matinée ont occasionné des dégâts dans les communes de la zone de secours Hainaut Centre. "Les communes de Honnelles, Quiévrain, au sud-ouest de Mons, et de Binche, dans la région du Centre, ont été plus fortement touchées", a indiqué le capitaine de la caserne de Mons, Benoît Filippi. Une cinquantaine d'interventions ont été menées par les pompiers depuis jeudi à 11h00.

"Les pluies ont été très intenses et sont tombées sur des terrains déjà détrempés et qui n'absorbent plus. Cela a provoqué des débordements et de nombreuses voiries inondées, le réseau d'égouttage étant lui aussi saturé", a expliqué M. Filippi. "Certains riverains ont été impactés, l'eau pénétrant dans certaines habitations. Nous saluons le travail des services travaux des communes qui ont aidé nos équipes, notamment en ouvrant les avaloirs."