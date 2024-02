Les températures redescendent, mais la pluie continue

Le ciel sera très nuageux vendredi, avec de la pluie ou des averses à partir de l'ouest et de la France. En cours d'après-midi, le temps s'améliorera sur l'ouest du pays, avec seulement le risque d'une averse isolée et quelques éclaircies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Il fera encore doux pour la saison avec des maxima de 10 à 15°C. Le vent modéré de sud s'orientera à l'ouest.

Cette nuit, les dernières précipitations s'estomperont excepté peut-être sur l'Ardenne où quelques faibles pluies ou bruines pourront persister. De nombreux champs de nuages bas se retrouveront du centre à l'est du pays et pourront limiter la visibilité sur le relief. Les minima oscilleront entre 4 et 8°C sous un vent faible à modéré de secteur sud-ouest.