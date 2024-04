Les températures remontent progressivement, le risque de pluie encore présent

Vendredi après-midi, le ciel sera fort couvert. Une averse accompagnée d'un coup de tonnerre n'est pas exclue. Les maxima varieront entre 10 degrés en bord de mer et en haute Ardenne, et 13 ou 14 degrés dans le centre du pays et en Campine.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le ciel restera assez nuageux et de nouvelles averses en provenance de la France remonteront vers notre pays. Les minima varieront entre 4 et 7 degrés.