Les températures ressenties pourraient atteindre les 50 degrés en Thaïlande

La Thaïlande fait actuellement face à une vague de chaleur inhabituelle pour cette période de l'année. Selon les prévisions du service météorologique thaïlandais, le mercure devrait dépasser les 40 degrés, au moins temporairement, dans toutes les régions du pays en mars et en avril. Les températures ressenties pourraient même monter jusqu'à 50 degrés dans les jours à venir, dans certaines régions du pays, dont le nord et la capitale Bangkok.

"La chaleur estivale n'a jamais dépassé les 50 degrés en Thaïlande, et nous ne connaîtrons pas une telle situation cette année ou dans les années à venir", souligne le météorologiste. La température ressentie risque toutefois de dépasser ce palier dans les semaines à venir.

Pour les malades chroniques, les personnes âgées et les personnes en surpoids, ces températures élevées sont dangereuses, selon le directeur général du ministère thaïlandais de la Santé. Avec un indice de chaleur compris entre 42 et 51,9 degrés, les activités de plein air peuvent entraîner des crampes et de l'épuisement. Si la température dépasse 52 degrés, la situation devient alors "très dangereuse".