L'UMons privilégie le report des examens en raison des prévisions météorologiques

En raison des prévisions météorologiques, les autorités de l'Université de Mons (UMons) ont demandé à leurs facultés et écoles de privilégier, "lorsque cela est matériellement possible", le report des épreuves prévues mercredi, ont-elles annoncé mardi soir dans un communiqué.

Cette décision, qui concerne les infrastructures de Mons et Charleroi, "vise à prévenir les difficultés, voire l'impossibilité, que pourraient rencontrer les étudiants et enseignants pour rejoindre par leurs propres moyens ou en transports en commun le lieu de leur évaluation. Elle vise aussi à ne leur faire prendre aucun risque inutile pour leur sécurité, l'Institut royal météorologique (IRM) préconisant d'éviter tout déplacement."

Les épreuves concernées par cette mesure de report "exceptionnelle" pourraient être reprogrammées, en fonction des horaires et de la disponibilité des locaux, avant la fin de la période d'évaluation fixée par le calendrier académique et au plus tard le 26 janvier, est-il précisé dans le communiqué.