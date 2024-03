Lundi sous la pluie

Lundi, le ciel sera très nuageux avec de la pluie, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). En matinée, ces pluies seront modérées surtout sur la moitié nord-est du pays. Surtout en Ardenne, la visibilité sera réduite, à cause de nuages bas. L'après-midi, ces pluies, qui pourront être localement abondantes, concerneront progressivement aussi la partie centrale du pays. Les maxima oscilleront entre 5° sur les hauteurs de l'Ardenne et 9° ou 10° en plaine. Le vent modéré d'ouest à sud-ouest virera progressivement à l'ouest et au nord-ouest dans l'après-midi.

En soirée, le temps restera très nuageux avec des pluies encore fréquentes et abondantes en de nombreux endroits. Graduellement dans le courant de la nuit, ces pluies se décaleront graduellement vers le sud-est du territoire mais quelques averses se développeront à nouveau à partir du nord-ouest du pays. Les minima seront compris entre 3° ou 4° en Ardenne et 6° ou 7° en Basse et Moyenne Belgique.

Mardi, le ciel sera souvent très nuageux avec de rares et faibles pluies intermittentes ou de la bruine. En matinée, dans l'est et le nord, on prévoit davantage de pluie. Dans le courant de l'après-midi, les régions proches de la France et de l'ouest du pays composeront avec de faibles pluies plus régulières. Les maxima se situeront entre 7° et 12°. Le vent modéré d'ouest reviendra au sud-ouest puis au sud en fin de journée.