Précipitations abondantes attendues sur le pays jusqu'à mardi: l'IRM émet une alerte jaune dans deux provinces

Beaucoup de pluie attendue dans l'est de notre pays ce lundi. L'IRM a émis une alerte jaune jusqu'à mardi matin 8h sur les provinces de Liège et de Limbourg. Le numéro 1722 a donc été activé pour les situations non-urgences.

Le numéro 1722 dédié aux interventions non-urgentes des pompiers a été activé ce dimanche soir en raison des risques de tempête ou d'inondation, indique le SPF Intérieur dans un communiqué.

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis plus tôt dans la journée hier une alerte jaune pour les précipitations abondantes qui tombent depuis dimanche soir et qui se poursuivront jusqu'à mardi dans les provinces de Liège et du Limbourg. L'alerte jaune a ensuite été prolongée de ce lundi 11 mars 5h du matin, jusqu'au mardi 12 mars 8h.