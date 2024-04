"Me poser les pieds dans le sable avec un bon petit cocktail": avec le bon temps, les Belges se pressent vers la mer du Nord

La forte affluence est également palpable à travers les chiffres de réservation des hôtels, affichant des taux d'occupation allant jusqu'à 90% dans certains établissements de Blankenberge. De plus, la SNCB a mis en place 22 trains supplémentaires dans les gares de Knokke et Blankenberge pour répondre à cette demande touristique.

Avec des prévisions météorologiques à la hauteur des attentes, la côte belge accueille un nombre significatif de visiteurs. Sur place, les terrasses des restaurants sont déjà très animées et sur la plage, les touristes apprécient la clémence du temps : "Ici, on a 20 degrés. Le soleil est encore un petit peu timide, mais il y a de temps en temps des éclaircies qui viennent vraiment nous donner un avant-goût d'été", constate notre journaliste.

Les visiteurs expriment leur plaisir de retrouver un cadre estival après une période marquée par la grisaille et la pluie : "On est venu profiter un petit peu du soleil, de la mer et se balader tout simplement", "Il fait bon, on a envie de profiter, aller promener, faire une grande marche le long de la mer, sur le sable et aller manger" "Me poser les pieds dans le sable avec un bon petit cocktail", partagent les touristes enthousiastes.