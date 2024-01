Météo: jusqu'à -8 degrés cette nuit, verra-t-on pire dans les prochains jours?

La nuit prochaine sera à nouveau étoilée et très froide avec des minima de -3°C sur l'ouest du pays, -4 à -6°C dans la plupart des régions et localement -9°C dans les Hautes Fagnes. Le vent sera généralement faible d'est à nord-est.

Le ciel sera à nouveau ensoleillé dans la plupart des régions mercredi. Quelques bancs nuageux de moyenne et haute altitude en provenance de la France remonteront parfois sur la moitié sud du pays avec possibilité de quelques flocons en Gaume en début de journée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Après une matinée très froide, les températures remonteront entre -1 et 1°C dans l'après-midi. Le vent d'est à nord-est diminuera pour devenir faible à modéré.

Jeudi, le ciel sera ensoleillé durant une grande partie de la journée. En fin d'après-midi et la nuit suivante, des nuages bas envahiront le pays à partir du littoral. Le temps deviendra brumeux avec un risque de brouillard éventuellement givrant dans l'intérieur du pays. Un vent faible de nord à nord-est nous ramènera des courants plus humides et un peu moins froids en provenance de la mer du Nord. Les maxima varieront entre 0 et 5°C. La nuit suivante sera également moins froide.

Vendredi, le temps sera gris avec une importante couverture de nuages bas, et par endroits du brouillard parfois givrant le matin. Quelques gouttes de bruine ne sont pas exclues dans la région côtière. Dans les autres régions, le temps restera généralement sec. Les maxima se situeront aux alentours de 0 ou -1°C au sud du sillon Sambre et Meuse, entre 1 et 4°C dans la plupart des régions et aux alentours de 6°C en bord de mer.