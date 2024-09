Météo: l'ouest du pays placé en alerte jaune aux orages pour ce soir

L'activité diminuera quelque peu en progressant vers l'Est et le Nord-Est. Quelques averses orageuses ne sont pas exclues dans les autres régions, mais elles ne nécessitent pour l'instant pas d'avertissements.

Ce soir et en première partie de nuit, le ciel deviendra très nuageux à couvert avec des pluies et averses depuis le sud-ouest. "De l'orage, des précipitations abondantes en peu de temps et de fortes rafales seront possibles, notamment sur la moitié ouest du territoire", précise l'IRM. Le Hainaut, la Flandre Occidentale et Orientale sont placés en alerte jaune orages

Dimanche , de larges éclaircies alterneront avec des champs de nuages bas. Le temps restera généralement sec. L'après-midi, le ciel s'ouvrira davantage avec de larges éclaircies. En fin de journée, la nébulosité augmentera par l'ouest et sera suivie par quelques faibles pluies ou une averse sur l'extrême ouest. Les maxima oscilleront entre 17 et 22 degrés.

Après minuit, le temps redeviendra plus calme et l'activité des averses orageuses diminuera lentement.

En seconde partie de nuit, le temps deviendra calme et sec depuis la France avec de larges éclaircies, mais aussi quelques champs de nuages bas dans certaines régions. Les minimas oscilleront entre 13 et 17 degrés.

Lundi, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses. Quelques éclaircies seront également possibles par moments et auront tendance à devenir plus nombreuses et plus larges dans le courant de la journée. Les maxima s'échelonneront entre 14 et 21 degrés.

Mardi, le temps sera sec dans la plupart des régions avec de belles éclaircies; en Ardenne une averse sera encore temporairement possible. Ensuite, la nébulosité augmentera progressivement par l'ouest et sera suivie par de faibles pluies. Durant la nuit suivante, les pluies s'intensifieront. Les, maxima varieront de 14 degrés en Hautes-Fagnes à 18 ou 19 degrés en Campine.

Mercredi, il pleuvra probablement encore dans l'extrême sud-est du pays. Ailleurs, le temps sera sec, peu nuageux et ensoleillé. En cours de journée, des nuages plus nombreux se développeront, pouvant donner lieu à quelques averses, surtout dans le nord-ouest. Les maxima seront compris entre 11 et 16 degrés. Le vent soufflera modérément de secteur ouest.

Retrouvez toutes les informations concernant la météo sur le site de l'Institut Royal Météorologique de Belgique.