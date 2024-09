L'été 2024 est le plus caniculaire jamais mesuré en Grèce, selon la météo grecque

Juin et juillet ont été les mois les plus torrides enregistrés depuis 1960, lorsque les mesures ont commencé, tandis qu'août a été le deuxième mois le plus caniculaire derrière août 2021, a-t-il indiqué sur son site.

"Au cours des trois derniers mois de 2024, la planète a connu les mois de juin et d'août les plus chauds, la journée la plus chaude et l'été boréal le plus chaud jamais enregistré", a déclaré Samantha Burgess, directrice adjointe de Copernicus, dans un rapport.

"Cette série de températures records augmente la probabilité que 2024 soit l'année la plus chaude jamais enregistrée", a-t-elle ajouté.