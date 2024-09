Un vendredi après-midi entre nuages et précipitations

Vendredi après- midi, il fera d'abord très nuageux avec quelques précipitations intermittentes, selon les prévision de l'IRM. Par endroits, elles pourront s'intensifier. Au fil des heures, davantage d'éclaircies reviendront par le sud. Les maxima se situeront entre 17 et 21 degrés. Le vent sera faible à modéré de sud à sud- ouest. En soirée, il deviendra faible et variable.

Au cours de la nuit prochaine, de la brume et du brouillard se formeront rapidement, surtout dans la moitié nord et dans les vallées ardennaises. Les minima varieront entre 13 et 16 degrés. Le vent sera généralement faible de sud à sud- est, revenant vers l'est et se renforçant un peu en fin de nuit.

Samedi, il fera d'abord sec avec des périodes ensoleillées et des passages nuageux. L'après- midi, le ciel s'ennuagera depuis la frontière française, annonçant la dégradation pluvio-orageuse en soirée. Les maxima se situeront entre 23 et 28 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur est puis modéré de sud- est.

Samedi soir et la nuit de samedi à dimanche, des pluies et averses intenses sont prévues. De l'orage, des précipitations abondantes en peu de temps et de fortes rafales sont possibles. La moitié ouest du pays semble la partie du territoire la plus concernée. Les minima oscilleront entre 13 et 17 degrés. Le vent sera modéré de secteur est, tournant rapidement au sud à l'arrivée de la perturbation (avec à ce moment des rafales de 70 km/ h ou plus) puis devenant faible à modéré.