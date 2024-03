Metéo: un temps très instable samedi avec de fréquentes giboulées entrecoupées d'éclaircies

Les maxima s'échelonneront entre 4 degrés en haute Ardenne et 8 à 9 degrés en plaine. Le vent d'ouest forcira pour devenir modéré à assez fort dans les terres et assez fort à fort à la mer. Les rafales seront souvent comprises entre 50 à 60 km/h ou isolément plus sous une forte averse.

Samedi, le temps sera très variable avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux qui donneront des averses, parfois sous forme de giboulées. Celles-ci deviendront de plus en plus fréquentes au fil des heures et pourront par ailleurs s'accompagner de coups de tonnerre, indique l'Institut royal météorologique (IRM).

Le début de semaine prochaine sera sec avec assez bien de soleil lundi, mais un peu plus de nuages mardi et mercredi et un risque de précipitations qui augmente. Les maxima remonteront entre 10 et 12 degrés en plaine.

Samedi soir et cette nuit, après une accalmie temporaire, de nouvelles giboulées depuis la mer du Nord. Les minima s'étendront de 0 à 7 degrés, selon l'IRM. Durant la nuit, le ciel se couvrira à nouveau depuis la mer du Nord et de nouvelles giboulées gagneront toutes les régions. Une fine pellicule de neige pourra alors se déposer sur les sommets de l'Ardenne. Les minima atteindront 0 à 1 degré en Ardenne, 3 à 5 degrés sur le centre du pays et 6 ou 7 degrés au littoral. Le vent sera modéré de sud-ouest dans les terres et assez fort à fort de secteur ouest au littoral.

La journée de lundi sera marquée par un temps variable avec des giboulées assez nombreuses, surtout sur l'est et le nord-est du pays. Sur le sud-ouest du territoire, la tendance aux averses sera moindre et le temps restera même sec par endroits (notamment près de la frontière française). En fin de journée, ce temps plus sec concernera graduellement aussi les autres régions ; les dernières averses (à caractère hivernal) touchant les cantons de l'Est. Les maxima se situeront entre 4 et 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et seront de l'ordre de 8 à 10 degrés en plaine. Le vent sera fort de secteur ouest à nord-ouest au littoral, et modéré à assez fort de secteur ouest à nord-ouest ailleurs. Des rafales entre 55 et 65 km/h seront possibles.

Lundi, le temps sera sec et souvent ensoleillé ; le ciel sera partagé entre nuages élevés et moyens auxquels s'ajouteront (en cours de journée) des nuages cumuliformes. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 11 ou 12 degrés ailleurs, sous un vent faible à modéré de sud à sud- ouest.

Mardi, le temps sera sec avec assez bien de champs nuageux ; ceux-ci laisseront parfois filtrer quelques rayons de soleil. Les maxima varieront de 7 à 11 degrés, sous un vent d'est généralement modéré.