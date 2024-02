Nébulosité abondante jeudi avec graduellement des faibles pluies

Le temps sera souvent très nuageux à couvert avec des périodes de pluie dans la plupart des régions. Dans l'est du pays le temps restera probablement sec jusqu'en début d'après-midi. Dans l'ouest du pays quelques éclaircies pourront apparaître dans le courant de l'après-midi. Les maxima atteindront 5 degrés sur les Cantons de l'Est, 9 à 10 degrés en plaine et jusqu'à 12 degrés au littoral. Le vent de sud deviendra partout modéré.