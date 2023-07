Nuages et risques d'averses surplomberont l'après-midi

Au fil des heures, le soleil s'imposera toutefois à nouveau au littoral. En se décalant vers le sud et l'est du pays, le temps devrait souvent rester sec, même si une ondée reste possible sur le relief ardennais principalement. Les maxima varieront entre 19 ou 20°C à la Côte et en haute Ardenne, 22°C sur le centre et 23°C en Gaume.

Le ciel se dégagera assez rapidement dans la soirée depuis l'ouest du pays. Un temps peu nuageux avec des voiles d'altitude ou quelques nuages moyens est ainsi prévu durant la nuit. Les minima atteindront 7°C en haute Ardenne, 10°C sur le centre et 13°C à la mer.