Pluie et vent à craindre pour les prochaines heures

En soirée, des pluies modérées tomberont sur toutes les régions. Après minuit, le temps deviendra progressivement plus sec depuis la côte, mais le temps restera pluvieux sur le sud-est du pays. Les minima évolueront entre 5° ou 6° sur le relief ardennais et 10° du centre du pays au littoral.

Jeudi, le temps sera très nuageux avec un peu de bruine en Flandre et de la pluie au sud du sillon Sambre-et-Meuse. L'après-midi, des pluies plus intenses gagneront le pays depuis la frontière française tandis que les cumuls les plus élevés sont attendus sur le sud du pays. En fin de journée, la nébulosité deviendra plus variable avec des averses éventuellement accompagnées de quelques coups de tonnerre. Les maxima évolueront entre 7° ou 8° en Ardenne et 12° ou 13° sur le centre du pays et à la mer. Le vent de sud-ouest modéré s'orientera au sud-sud-ouest et deviendra assez fort à fort, et même très fort à la mer en fin de journée. Les rafales atteindront, surtout dans l'après-midi et en soirée, 80 à 90 km/h (voire temporairement 100 km/h ou un peu plus).