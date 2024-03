Pluie à l'ouest, temps sec à l'est dimanche

La journée de dimanche sera marquée par encore des périodes de pluie qui toucheront essentiellement la moitié ouest du pays. Dans l'est, le temps sera en revanche sec avec même quelques éclaircies, selon les prévisions de l'IRM qui table sur des maxima de 7 à 14 degrés.

Le ciel sera très nuageux avec encore des périodes de pluie, surtout sur la moitié ouest du pays. Dans l'est, après quelques pluies en début de matinée sur l'Ardenne, le temps sera plus sec avec même quelques éclaircies. Les maxima se situeront entre 7 ou 8 degrés dans l'ouest du pays et 14 degrés en Campine. Le vent deviendra progressivement modéré de secteur nord-ouest sur l'ensemble des régions.