Prévisions météo: des nuages en matinée, de la pluie en journée avant l'arrivée de la tempête Ciarán

Ce mercredi, il faut s'attendre à un temps nuageux, puis pluvieux. Au cours de la nuit, le vent gagnera en intensité avec l'arrivée de la tempête Ciarán

Le soleil aura du mal à se frayer un passage entre les nuages mercredi matin. Si le temps restera d'abord sec, pluies et averses traverseront le pays dans l'après-midi, annonce l'Institut royal météorologique. Les températures seront encore douces pour la saison. La Haute Ardenne comptera sur 9°C de maxima, tandis qu'en Flandre le mercure atteindra 14°C. Le vent se renforcera au fil de la journée et soufflera en rafales de 50, puis 60 à 65 km/h dans l'après-midi. En soirée et début de nuit, le temps redeviendra temporairement plus sec et de timides éclaircies perceront même temporairement. Ensuite, le ciel se couvrira à nouveau et les pluies reviendront depuis la France. Les minima oscilleront entre 6°C en Haute Ardenne et 10°C en Flandre.

Le vent gagnera en intensité en fin de nuit, avec des rafales pointant à 90 km/h. À lire aussi La tempête Ciaràn arrive chez nous: un avertissement jaune ce jeudi pour des rafales jusqu'à 100km/h Ciarán : à quoi faut-il s'attendre ? Jeudi, la tempête Ciarán décoiffera le pays, poussant le vent en rafales de jusqu'à 100 km/h, voire davantage localement, et soufflant de 9 à 10 Beaufort en mer. "Ces conditions justifient l'émission d'un avertissement de niveau jaune sur l'ensemble du territoire. Il conviendra donc d'être prudent et de rester attentif aux mises à jour de cet avertissement", annonçait déjà l'IRM ce mardi. Les pluies quitteront notre pays vers l'est, puis des éclaircies nous reviendront par la France. Elles seront parfois séparées par des périodes plus nuageuses porteuses de quelques averses. Sous l’influence de la tempête Ciarán qui impactera surtout la Bretagne et la Manche, le vent s'orientera au sud à sud-ouest.

Il soufflera fort à très fort dans l'intérieur des terres, et sera très fort à tempétueux le long du littoral. Les rafales atteindront 80 à 90 km/h au sud du sillon Sambre et Meuse, et 90 à 100 km/h sur le centre du pays et en Flandre voire localement un peu plus sous une forte averse ou le long du littoral. Forte tempête en mer prévue avec des vents de 9 à 10 Beaufort. Les maxima varieront entre 9 degrés en haute Ardenne et 13 ou 14 degrés en Flandre. Vendredi matin, les périodes de pluie seront fréquentes sur l’ouest du pays alors qu’il fera souvent sec, mais très nuageux, dans les autres régions. Cette ligne de précipitations se décalera ensuite vers le centre et l’est du territoire durant l’après-midi, alors qu’à l’arrière, des éclaircies mêlées de quelques averses resteront possibles sur la Flandre. Les maxima atteindront 6 degrés en Hautes-Fagnes, 10 degrés sur le centre du pays et 12 degrés au littoral. Le vent de sud-ouest sera assez fort à parfois fort. Les rafales pourront temporairement atteindre 70, voire localement 80 km/h.