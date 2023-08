Prévisions météo: des orages au soleil, la Belgique passera par tous les états en cette fin de semaine

Des nuages bas seront présents surtout dans le sud du pays jeudi matin tandis que de larges éclaircies seront présentes ailleurs. Après la dissipation de la grisaille matinale locale, soleil et nuages alterneront avec des averses se produisant par endroits, selon les dernières prévisions de l'IRM. Ce soir, la pluie va tomber sur la moitié sud-ouest du pays. Le temps pourrait rester plus sec dans le nord-est. Cette nuit, l'IRM prévoit des nuages avec des périodes de pluie ou de bruine sur l'ensemble de la Belgique. L'intensité des précipitations pourrait augmenter sur l'ouest et le nord-ouest au cours de la nuit.

Vendredi, le temps sera d'abord pluvieux sur la majorité du territoire. L'après-midi, le ciel deviendra plus changeant et des averses localement intenses prendront le relais. Les maxima seront compris entre 19 et 22 degrés, 17 et 19 degrés dans les hauteurs.