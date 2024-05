Prévisions météo: la pluie de retour à votre réveil, cela va-t-il durer?

Partager:

Aujourd'hui, la nébulosité sera abondante avec des pluies qui se décaleront lentement vers le nord-est. Sur le nord-est du pays, le temps sec sera suivi de pluies ou d'averses éventuellement orageuses. Après le passage de la zone de pluie, un temps plus sec parfois accompagné d'éclaircies reviendra par la France sur la frange sud-ouest du pays. En cours d'après-midi, quelques averses se développeront par endroits dans ces régions avec possibilité de l'un ou l'autre coup de tonnerre. Les maxima varieront entre 15 et 20 degrés avec un vent faible de direction variable. Ce soir et la nuit prochaine, la nébulosité restera abondante avec d'abord encore un peu de pluie sur le nord du pays et éventuellement une petite averse isolée dans les autres régions. En cours de nuit, un nouveau front pluvieux reviendra par l'est sur la moitié nord du pays. Les précipitations pourront être abondantes avec un risque d'orage. De la brume et du brouillard pourront se former en de nombreux endroits. Les minima varieront entre 10 et 15 degrés avec un vent faible de direction variable.

Temps instable demain Demain jeudi, la nébulosité sera variable à abondante avec des pluies répandues qui s'évacueront vers le nord. Un temps plus instable s'installera par la suite, et des averses parfois orageuses reviendront par le sud. Le risque d'averses sera un peu moins marqué sur le nord-ouest du pays. Les maxima varieront entre 14 degrés dans les Hautes Fagnes et 18 ou 19 degrés en Basse Belgique. Le vent faible de direction variable deviendra faible à modéré d'ouest à nord-ouest. Vendredi, ça commence bien Vendredi, les éclaircies seront présentes dès le début de la journée sur l'ouest du pays. Sur l'est, il faudra attendre la dissipation des nuages bas avant de revoir le soleil. Une nouvelle zone de pluie ou d'averses reviendra ensuite par l'est en cours de journée. Un orage n'est pas exclu sur l'est du pays, et les pluies ne devraient atteindra les régions de l'ouest qu'en soirée. Les maxima varieront entre 14 degrés en haute Ardenne et 18 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré de nord-ouest.