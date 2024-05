Prévisions météo: des pluies abondantes et des orages attendus sur le pays mais le pire "est derrière nous"

Le numéro 1722 dédié aux interventions non-urgentes des pompiers a été activé mardi en raison d'un risque de tempête et d'inondation, après que l'Institut royal météorologique (IRM) a émis un avertissement de mauvais temps. De fortes précipitations sont principalement attendues en Haute Belgique et dans les provinces proches des Pays-Bas.

Le temps sera tout de même très nuageux mardi après-midi, avec des pluies et averses parfois intenses et orageuses en provenance du sud-est. La Haute Belgique et les provinces proches des Pays-Bas seront les régions les plus impactées. Les maxima oscilleront entre 15 et 22 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Mardi soir, la zone de précipitations continuera sa progression vers le nord-ouest pour finalement nous quitter par les Pays-Bas et la mer du Nord. En seconde partie de nuit, le temps deviendra pratiquement sec avec une couverture de nuages bas et, principalement en Wallonie, un risque de mauvaise visibilité.

Mercredi matin, il fera très nuageux avec de faibles pluies (plus modérées au littoral) qui quitteront le pays par le nord-ouest. Des éclaircies suivront, entrecoupées d'averses (moins actives que les jours précédents). Les maxima varieront entre 14 et 17 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et de 17 à 20 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, à la mer parfois assez fort, d'ouest-sud-ouest.