Prévisions météo: d'intenses averses orageuses attendues ce mardi soir

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis, mardi matin, une alerte jaune aux orages en Wallonie, à Bruxelles et dans les provinces flamandes d'Anvers, de Limbourg et du Brabant flamand. L'alerte sera d'application entre mardi 21h00 et mercredi 10h00. Le numéro 1722 dédié aux interventions non urgentes des pompiers a été activé, a d'ailleurs annoncé le SPF Intérieur dans un communiqué.

D'intenses averses orageuses sont attendues sur l'ensemble du territoire, et plus particulièrement sur les régions du centre et de l'est, a indiqué l'IRM par voie de communiqué. De la grêle est également à craindre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, la population est appelée à composer le numéro 1722. Outre ce numéro, le service public recommande également aux citoyens de se tourner vers le guichet électronique, ce dernier étant "le moyen le plus direct de demander l'aide des pompiers dans des situations où aucune vie n'est en danger".

Pour demander de l'aide lorsqu'une personne est en danger, le numéro à composer est le 112. Une alerte jaune à la chaleur est toujours d'application, mardi, sur les provinces de Luxembourg et de Limbourg, a ajouté l'IRM. De l'air chaud remonte encore de la péninsule ibérique et de la France. Les maxima seront compris entre 24°C et 32°C. Mercredi, le ciel sera généralement très nuageux avec d'abord encore un risque d'averses (orageuses) en matinée. Ensuite, le temps deviendra plus sec depuis l'ouest avec des éclaircies. L'après-midi, les dernières averses quitteront l'est du territoire. Les maxima se situeront entre 22 et 26 degrés. Jeudi, le temps sera sec avec des éclaircies et des nuages cumuliformes. Les maxima seront compris entre 23 et 26 degrés, sous un vent modéré de secteur sud-ouest.