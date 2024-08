L'IRM émet une alerte jaune aux orages sur une grande partie du territoire dès 21h00

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis, mardi matin, une alerte jaune aux orages en Wallonie, à Bruxelles et dans les provinces flamandes d'Anvers, de Limbourg et du Brabant flamand. L'alerte sera d'application entre mardi 21h00 et mercredi 10h00. Le numéro 1722 dédié aux interventions non urgentes des pompiers a été activé, a d'ailleurs annoncé le SPF Intérieur dans un communiqué.