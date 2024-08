D'intenses averses orageuses attendues mardi soir sur l'ensemble du territoire

Le temps sera nuageux et chaud, mardi après-midi, avant l'arrivée d'intenses averses orageuses en soirée, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Ce dernier a d'ailleurs émis une alerte jaune aux orages et le numéro 1722 a été activé.

Les maxima oscilleront entre 23°C à la Côte et 31°C, voire 32°C, en Lorraine belge et en Campine. Le vent sera généralement faible et variable ou de secteur ouest à nord-ouest. Au littoral, celui-ci sera modéré de nord-ouest.

Mardi soir et durant la nuit, la nébulosité et le risque orageux augmenteront. D'intenses averses orageuses sont attendues sur l'ensemble du territoire, et plus particulièrement sur les régions du centre et de l'est. Par endroits, il faudra s'attendre à d'importants cumuls en peu de temps et à de la grêle.