Prévisions météo: encore un peu de pluie avant l'arrivée d'un froid glacial

Le temps sera ensuite temporairement sec, avec quelques éclaircies. Les maxima oscilleront entre 5 sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 degrés sur l'ouest. Dans l'après-midi, la nébulosité augmentera à partir de la frontière française et sera suivie par une nouvelle zone de pluie en soirée.

Le ciel sera encore nuageux, avec de la pluie sur l'est du pays, ce jeudi matin, selon l'Institut royal météorologique (IRM). En raison de la nature des précipitations sous forme d'averses, de grandes disparités dans les cumuls de précipitations d'une région à une autre pourront être enregistrées. Surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, les averses seront répandues et parfois intenses, avec des cumuls de précipitations fluctuant entre 15 et 40 l/m² jusqu'à jeudi matin. Dans les autres régions, on s'attend également à de fortes averses par moments, mais le seuil de l'alerte jaune n'y sera probablement pas atteint. Les quantités estimées jusqu'à jeudi matin se situent entre 5 et 20 l/m² ou très localement un peu plus.

Jeudi soir et la nuit, le temps sera couvert, avec une nouvelle zone de pluie active. Les précipitations sont principalement attendues sur l'ouest et le nord-ouest du pays. Les minima varieront entre 3 et 7 degrés.

Vendredi, le temps sera d'abord nuageux avec plus tard quelques éclaircies, surtout sur le sud du pays. Il fera sec à une averse près. Il fera un peu plus frais avec des maxima de 4 degrés en haute Ardenne et 7 degrés en plaine. A la mer, le vent sera d'abord fort puis modéré de secteur nord-ouest. Le matin, des rafales jusqu'à 60 km/h seront encore possible dans l'intérieur du pays et jusqu'à 70 km/h à la côte.

Samedi, le ciel sera gris avec des nuages bas et localement de la brume et un peu de brouillard. Sur la plupart des régions, le temps restera sec. Les maxima seront de l'ordre de 1 degré en Ardenne, 3 degrés dans le centre et 5 degrés à la côte.