Prévisions météo: entre averses et températures plus douces, voici ce qui nous attend ce week-end

La nébulosité sera d'abord abondante ce samedi avec, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, encore quelques périodes de pluie. Ensuite, le temps deviendra généralement sec avec progressivement davantage d'éclaircies. En Ardenne, une faible averse isolée restera possible jusqu'en fin d'après-midi. En revanche, à la mer, le temps deviendra ensoleillé malgré l'arrivée de voiles d'altitude. Les maxima se situeront entre 7 et 12°C. Le vent modéré de nord-ouest deviendra faible et variable en cours d'après-midi depuis l'ouest.

Dimanche, une perturbation pluvieuse traversera notre pays d'ouest en est. La nébulosité sera abondante avec rapidement des périodes de pluie depuis l'ouest. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que l'on retrouvera un temps sec sur l'ouest avec des éclaircies. Les maxima varieront de 9 degrés en Ardenne à 14 ou 15 degrés dans le centre.