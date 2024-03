Prévisions météo: frisquet mais ensoleillé, est-ce que cela va durer toute la semaine?

Ce matin, les éclaircies seront encore larges par endroits, mais en de nombreuses régions on débutera la journée sous la grisaille avec localement des bancs de brouillard. Ensuite, le ciel restera partagé entre champs nuageux et éclaircies. En fin de journée, les éclaircies deviendront plus larges même si des nuages d'altitude voileront parfois le soleil. Les maxima seront compris entre 7 ou 8 degrés en Hautes-Fagnes et 11 ou 12 degrés en plaine. Le vent faible de sud deviendra plus tard modéré et s'orientera au sud-est.

Ce soir et la nuit prochaine, les nuages de haute et moyenne altitude deviendront de plus en plus denses; vers l'aube, ils pourraient laisser échapper quelques gouttes sur l'ouest du territoire et le long de la frontière française. Les minima seront compris entre 2 et 4 degrés en Ardenne ainsi que sur le nord-est du pays, et entre 4 et 6 degrés ailleurs, sous un vent d'est à sud-est, généralement modéré sur les reliefs exposés de l'Est et faible à modéré ailleurs.