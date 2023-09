Prévisions météo: la Belgique va être arrosée durant les prochaines heures

Une zone de pluie progressera lentement vers l'est de la Belgique ce jeudi. En de nombreux endroits, l'IRM s'attend à des cumuls de précipitation de 10 à 20 mm en 12 heures mais dans l'ouest du pays, surtout dans les provinces de Flandre occidentale et orientale et dans l'ouest du Hainaut, les cumuls pourraient atteindre localement 20 à 40 mm. De l'orage est à craindre très localement, mais le risque est plus marqué dans l'est. Après le passage de la zone de pluie, on retrouvera un temps plus sec à partir de l'ouest dans le courant de l'après-midi. Toutefois, le risque d'une averse locale persistera.

Les températures maximales seront comprises entre 17 et 19°C dans l'ouest et 20 ou 21°C dans l'est. Le vent de sud-sud-ouest sera modéré à assez fort à l'avant du front froid mais perdra rapidement en intensité après son passage et virera à l'ouest. Les rafales pourront atteindre les 60 km/h. Jeudi soir, quelques pluies traîneront encore dans la moitié est du pays. Ailleurs le ciel deviendra partiellement nuageux avec un risque d'une averse isolée. Après minuit, le risque d'averses augmentera à nouveau à partir de la frontière française. Les minima seront compris entre 9°C sur les hauteurs ardennaises et 12 ou 13°C en plaine. La journée de vendredi sera encore marquée par des averses mais de larges éclaircies feront leur retour durant le week-end, surtout dimanche, qui s'annonce comme la plus belle journée de la fin de semaine. Lundi prochain, le temps s'annonce très doux, avec des maxima jusqu'à 24°C et un soleil généreux. Samedi, de larges éclaircies se partageront le ciel avec des nuages. Dans le courant de la journée, quelques faibles averses isolées seront possibles, surtout en Flandre. Les maxima se situeront entre 13 degrés en Hautes Fagnes et 18 degrés dans le centre. Le vent modéré tournera du sud-ouest vers l'ouest.

Dimanche, il fera sec et souvent ensoleillé. Les maxima, plus doux, varieront entre 15 ou 16 degrés en haute Ardenne et 19 ou 20 degrés dans le centre. Le vent faible à modéré de sud s'orientera au sud-est. Lundi aussi, le soleil sera généreux et le temps très doux avec des maxima de 18 à 23 ou 24 degrés, sous un vent faible à modéré de sud.