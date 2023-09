Guillaume, 23 ans, a été tabassé par des mineurs à Liège: un suspect face au tribunal de la jeunesse

Le tribunal de la jeunesse de Liège examine ce matin un dossier d’agression sur un jeune qui a aujourd’hui 23 ans: Guillaume a été tabassé au parc de la Boverie le 26 mars 2021. Ses jours ont été en danger : fracture du crâne, hémorragie interne, œdème cérébral.

Après avoir passé quatre jours aux soins intensifs et un long séjour à l’hôpital, Guillaume conserve des séquelles psychologiques et physiques. Il a, notamment, définitivement perdu l’odorat et le goût.