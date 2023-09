Son passé a disparu: Jessica, une femme transgenre Bruxelloise, vit un cauchemar administratif

Jessica ne compte plus les documents qui composent son dossier. En mars dernier, cette femme transgenre a effectué un changement d’enregistrement de sexe à la commune d’Etterbeek en région bruxelloise. Le but ? Que le F remplace le M sur sa carte d’identité. Depuis, les tracas administratifs se multiplient. Jessica affirme ne plus avoir accès à toute une série de documents, dont ceux concernant son passé professionnel. "Mon contrat de bail n'existe plus, mes preuves de travail n’existent plus, les formations que j’ai faites depuis des années n’existent plus, je n’ai plus rien. Quand j'appelle l'ONEM, on me dit 'désolé, on n'a pas accès à ces dossiers' ", explique Jessica.

Ces difficultés sont liées au numéro de registre national de Jessica. Ce numéro contient 11 chiffres dont le 9e indique le sexe du citoyen : s’il est pair, il s’agit d’une femme, s’il est impair, d’un homme.