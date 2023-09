Depuis la rentrée scolaire, ce radar d'une commune carolo comptabilise… 434 infractions!

C'est aussi "un axe très fréquenté", précise le mayeur. Il permet aux automobilistes de rejoindre le centre de la commune, mais aussi les communes de Pont-de-Loup et Châtelet. Un autre élément dans la balance, les radars se trouvent à proximité d'une école.

Les personnes qui habitent la région de Charleroi, les Farciennois tout particulièrement, ont l'habitude d'emprunter la rue le Campinaire. Depuis plusieurs semaines, quatre radars fixes ont été installés aux feux de signalisation, à hauteur du carrefour avec la rue Henin et la rue du Louât. La raison: "Les services de police constatent régulièrement des infractions à ce carrefour, notamment des excès de vitesse et des franchissements de feux rouges", explique le bourgmestre, Hugues Bayet dans un communiqué de presse.

Les résultats à la suite de l'installation de ce dispositif répressif démontrent effectivement que les infractions routières sont légion à ce carrefour. Pas moins de 434 infractions ont été commises les deux premières semaines de la rentrée scolaire, soit du 28 août au 11 septembre, selon les chiffres communiqués par la police.

Au programme: 366 excès de vitesse, 42 franchissements de feux pendant la phase rouge et 26 combinaisons des deux infractions précédentes. Les infractions liées à la vitesse étaient, qui plus est, supérieures à 50 km/h dans cette zone qui est limitée à 30. Or, le montant de l’amende pour un conducteur qui circule à 51 km/h au lieu de 30 s’élève au minimum à 180 euros.

À cela, s'ajoutent tous les conducteurs qui ne respectent pas la bande de circulation, qui se placent sur une bande et changent en dernière minute. Il y en a plus de 100, pour ce type d’infraction, c’est une amende de 174 euros. La majorité des infractions proviennent des conducteurs circulant vers Pont-de-Loup, dans le sens de la descente.